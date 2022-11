Anticoncezionale maschile | i progressi nella ricerca sulla contraccezione

L'unica opzione, come metodo, efficace e reversibile è il preservativo, associato comunque a un tasso di fallimento annuo del 13%. È interessante sottolineare che alcuni ...... in questo caso, anche la tipologia dipiù idonea". Nelle donne dunque l'emicrania ...in questa fascia di età sia più diffusa nella popolazione femminile rispetto a quella. "Le ...Un anticoncezionale maschile in grado di bloccare lo sperma per 24 mesi, è la novità che verrà sperimentata per la prima volta in Australia ...Verrà sperimentato in Australia un nuovo anticoncezionale maschile con effetto a lungo periodo. Una sostanza, a base di idrogel, verrà iniettata nei vasi deferenti che trasportano lo sperma per impedi ...