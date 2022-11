Annie Ernaux | essere donna in Francia | con Saint-Just e Bourdieu

Da segnalare anche la presenza di Sara Durantini, autrice del libro '. Ritratto di una vita', biografa del Premio Nobel per la letteratura 2022. Focus della rassegna è la diffusione della ...... una trappola di Simone de Beauvoir, Le tre ghinee di Virginia Woolf, Se s'abbia a prender moglie di Giovanni della Casa, Sui diritti delle donne di Mary Wollstonecraft, L'evento di, L'..."Autoritratto in giallo-rosa" di Max Beckmann va all'asta l'1 dicembre con una stima di 20-30 milioni €. Un lavoro del periodo olandese.Titoli, racconti e testimonianze di un tema da non dimenticare mai. La notte tra il 20 e il 21 gennaio 1964 per Annie Ernaux è l’anniversario, lo chiama proprio così, l’anniversario dell’evento. Ciò a ...