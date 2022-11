Angelus 27 novembre l’invito di Papa Francesco a “svegliarsi” dal sonno

Leggi su velvetmag

(Di domenica 27 novembre 2022) In occasione dell’di domenica 27, prima giornata d’Avvento,invita a riflettere sulla presenza del Signore nelle azioni di ogni giorno. “Svegliamoci dal” esorta il Santo Padre, ricordando come Dio è sempre pronto all’ascolto, anche quando siamo “distratti e travolti” dalle vicende quotidiane. Domenica 27apre ufficialmente il tempo di attesa al Natale, in quanto si configura come prima domenica d’Avvento. In questa ricorrenza, speciale per i Cristiani,vuole sottolineare l’importanza di rivolgersi al Signore in ogni momento della vita.in Piazza San Pietro @Credits AnsaNella riflessione che precede ...