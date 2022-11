Ance Benevento | ricorsi al Tar per le gare che non rispettano l’aggiornamento dei prezzari

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 novembre 2022) Presentati ieri daCampania, dueal Tar (Tribunale Amministrativo Regionale), il primo contro l’Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti “ACAMIR” ed il secondo contro l’Amministrazione provinciale di, che vedono in questa prima fase 12 aziende firmatarie. Oggetto dei ricorso contro Acamir l’annullamento, previa sospensione, del bando di gara indetto dall’Agenzia per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento di “Fondovalle Vitulanese-lavori di completamento dell’arteria in direzione “Valle Caudina SS.7 Appia” 3°lotto (ex 4°lotto) e bretella di collegamento alla SS.7 Appia-I stralcio funzionale”. Oggetto del ricorso contro l’Amministrazione Provinciale l’annullamento del Bando di gara per l’esecuzione dell’ ...