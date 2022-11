Alphonso Davies | dal campo profughi al gol al Mondiale | la sua storia è incredibile

(Di domenica 27 novembre 2022)ha coronato il suo sogno. "Un bambino nato in undi rifugiati non avrebbe dovuto farcela e invece giocherà al. Nessuno può dirvi che i vostri sogni sono irrealizzabili", ...

ha coronato il suo sogno. "Un bambino nato in un campo di rifugiati non avrebbe dovuto farcela e invece giocherà al Mondiale. Nessuno può dirvi che i vostri sogni sono irrealizzabili", ..., terzino del Bayern Monaco e ora ai Mondiali con il Canada, ha segnato il primo gol della nazionale ai Mondiali, terzino del Canada, ha segnato il primo gol della ...Alphonso Davies ha coronato il suo sogno. "Un bambino nato in un campo di rifugiati non avrebbe dovuto farcela e invece giocherà al Mondiale. Nessuno può dirvi che i vostri sogni sono irrealizzabili", ...Termina il primo tempo di Croazia-Canada con i vice campioni del mondo avanti di 2-1. Neanche il tempo di sistemarsi, che c'è un appuntamento con la storia: lo scrive Alphonso Davies, che in 68 second ...