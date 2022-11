Allegri | ecco il rinforzo tanto desiderato | bisogna sborsare intorno ai venti milioni

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 27 novembre 2022) A giugno sembra pronto un grandeoffensivo per la Juventus; un giocatore che può far decisamente felice. AnsafotoLa stagione non è ancora terminata e a gennaio ci sarà la finestra invernale di mercato ma la Juventus sembra stia pensando al prossimo giugno quando bisognerà compiere operazioni importanti per rinforzare la rosa a disposizione di. Tra i reparti sui cui mettere mano troviamo, senza dubbio, il reparto offensivo per il probabile addio di Di Maria; a tal proposito, la società bianconera sembra aver trovato ilda regalare al proprio allenatore. Operazione economicamente non impossibile. Come abbiamo detto non è da escludere il probabile ritorno di Di Maria al Rosario Central; uno scenario che priverebbe la Juventus di un giocatore importante obbligando la società a trovare il ...