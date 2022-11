Alla scoperta di Vasseur | candidato a diventare il nuovo team principal della Ferrari

Social Media Soccer

E così,fine del 2016, Vasseur ha abbandonato la Renault. E questo lo potremmo interpretare come un primo e anche significativo campanello di allarme. Vasseur, inserito all'interno di un ...Per Cristina Scuccia ora il mondo è una continua: le prime uscite la sera con gli amici, ... "Pensavo di non saper fare nulla, perché sono passata dalla mia famigliacongregazione: l'... Alla scoperta di Majid, il brand che veste l'Iran al Mondiale Frederic Vasseur, attuale team principal della Sauber Alfa Romeo, potrebbe essere veramente l'uomo giusto per gestire il team Ferrari La sua carriera di proprietario del team ASM prima, ...Tanti gli appassionati in tour con Sardegna Sotterranea nelle cavità meno conosciute come il rifugio dell'Istituto dei Salesiani o per vedere sotto un'altra luce monumenti straordinari come le chiese ...