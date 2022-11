Alla scoperta dei nazi-satanisti dell’Ordine dei nove angoli

Social Media Soccer

... Adriano Panatta era la seconda voce del mitico Bisteccone, l'alternativa della Raistorica ... "Adriano Panatta seconda voce non è una. I duetti con "Bisteccone" erano spassosi. Se facesse ...Protagonista di questa nuova puntata di "In Piazza con noi" sarà l' olio bresciano : Clara Camplani e Marco Recalcati e i loro ospiti andrannodelle origini e delle storie che ruotano ... Alla scoperta di Majid, il brand che veste l'Iran al Mondiale Come tutte le domeniche, anche oggi 27 novembre, Linea Verde su Rai 1 a partire dalle ore 12.20. Oggi lo storico programma va alla scoperta della Puglia. Peppone Calabrese attraverserà la campagna di ...Nel corso di una missione archeologica in Egitto, gli esperti hanno rinvenuto alcune nuove mummie: nella loro bocca, lingue d'oro e amuleti.