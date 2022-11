Alessia Lenza | quanto costa il libro? Ecco quando esce e dove trovarlo

Leggi su chenews

(Di domenica 27 novembre 2022) In questi ultimi giorni si è parlato tanto deldi, la tiktoker che è uscita con la sua prima pubblicazione. Mapuoie di che cosa parla. Se n’è discusso tanto deldella famosa tiktoker italiana, sopratutto sui social, sia perché è uscita nelle librerie nonostante la giovane età e sia per la copertina scelta. Tuttavia, i fan dell’influencer adesso avranno l’opportunità di acquistare facilmente il testo. Andiamo a vedere qual è il prezzo,trovare ile di che cosa parla. fonte foto: InstagramLanza è una delle più note creator italiane. on i suoi 3,8 milioni di follower su TikTok e 1,3 milioni ...