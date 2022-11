Al Torino Film Festival la masterclass di Mario Martone | da Nostalgia a Laggiù qualcuno mi ama

Tra favola familiare, molto noir, edi genere è passato oggi fuori concorso al 40° TFF -Festival, nella sezione 'Favolacce', LA CACCIA,che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Marco Bocci dopo il suo esordio alla regia con 'A Tor Bella Monaca non piove mai' (...Poco glamour, lustrini neanche a parlarne, il primo sabato delFestival è scivolato via nello struscio sabaudo senza quasi che i torinesi si accorgessero delle auto con i vetri oscurati che di tanto in tanto facevano tappa davanti ai cinema o alla ...Da qualunque prospettiva lo si guardi Pier Paolo Pasolini resta un personaggio affascinante. Scrittore, poeta, regista, sceneggiatore, per quanto lo si studi la sua figura non smette di sorprendere pe ...In arrivo «Vittorio in un tempo fuori dal tempo», girato ai due party fra il Po e MilanoIl docu sui 70 anni del critico diretto dalla sorella Elisabetta«Lui non subisce il tempo» ...