Agnelli abbozza un sorriso | nella crisi economica una buona notizia

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 27 novembre 2022) Andreasta cercando di rialzare le sorti della sua Juve anche da un punto di vista finanziario e per fortuna ora le cose vanno bene. Il bilancio della Juventus non è di sicuro positivo, con i problemi economici che ormai da tempo stanno attanagliando la società torinese, con Andreache sta cercando in tutti i modi di trovare della sue soluzioni per il futuro e qualchefinalmente arriva. LaPresseIl mondo della finanza e dell’economia è sempre stato uno di quelli più tortuosi e complicati, soprattutto perché non è mai stato facile riuscire a trovare un punto d’incontro tra gli acquisti per migliorare la squadra e il modo per far quadrare i conti. Alla Juventus purtroppo lo sanno molto bene e dunque i bianconeri sono stati in grado di poter perfezionare sempre di più la loro realtà in questi ...