Addobbi natalizi | la tendenza dice “fai da te”

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 27 novembre 2022)e decorazioni rappresentano sempre un momento di grande creatività. Sebbene ci sia chi ogni anno si limita ad aprire lo scatolone dell’anno precedente, ladel 2022 parla chiaro: è boom di “fai da te”. In pratica questo significa che non solo glisono molto più originali e personalizzati, ma anche maggiormente ecosostenibili. Sì perché questa moda si sta diffondendo con un chiaro obiettivo: inquinare di meno, ma godersi lo stesso le festività in arrivo. Grazie a poche e semplici accortezze, si può! Se vi state chiedendo da dove cominciare, questo articolo allora fa al caso vostro. La scelta dei materiali Primo e fondamentale punto: bandire la plastica! O quantomeno limitarne al massimo l’uso. Il periodo di Natale è proprio quello in cui s’inquina di più: tra alberi, regali, viaggi ...