Addio a Renato Balestra | lo stilista amato da dive e regine

(Di domenica 27 novembre 2022) Solo qualche nome: Sofia Loren, Ava Gardner, Gina Lollobrigida. Farah Diba, Noor di Giordania., il decano dell'alta moda made in Italy le ha vestite negli anni, portando in giro per il ...

Balestra, il decano dell'alta moda made in Italy le ha vestite negli anni, portando in giro per il mondo il suo inconfondibile taglio sartoriale. Eppure lui non sarebbe dovuto diventare uno ...Balestra , decano degli stilisti italiani morto a Roma nella serata di sabato 26 novembre all'età di 98 anni. L'annuncio arriva delle figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia,...Renato Balestra è morto sabato sera alle 21 nella clinica romana Mater Dei. Lo stilista aveva 98 anni. I funerali si terranno martedì 29 novembre nella Chiesa di Santa Maria del Popolo nella Capitale.Fra i maggiori rappresentanti dell’alta sartoria mondiale, lo stilista italiano, di origini triestine, si è spento all’età di 98 anni a Roma ...