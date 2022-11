Addio a Luciano Lanfranchi | pianista e docente al Conservatorio di Genova

(Di domenica 27 novembre 2022) E’ morto, didatta, organizzatore di eventi musicali. Aveva 88 anni. Bergamasco di nascita, genovese e ligure di adozione, non vedente, si era formato a Parma per poi perfezionarsi alla Chigiana di Siena.per molti anni alNiccolò Paganini di, nella sua casa silenziosa sulla Ruta aveva ricavato uno studio-bunker dove sono passati decine e decine di studenti, ma anche tantissimi colleghi a parlare, a programmare e immaginare percorsi artistici. Tra i fondatori del Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso, ne è stato fino all’ultimo infaticabile direttore artistico contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’Associazione e al suo radicamento nel territorio. “L’essere musicista mi appaga totalmente – aveva dichiarato ...

