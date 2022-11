Acquario | come andranno amore e lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022) Il mese di dicembre si presenta ricco di emozioni per i nati sotto il segno dell’. Stai per essere protagonista di tante novità piacevoli, anche se sei scettico e, quindi, più propenso a verificare che effettivamente si concretizzino. È uno dei segni più fortunati dello zodiaco in questo mese che concluderà il 2022. Sono previsti nuovi incontri, ma anche viaggi e l’atmosfera familiare sarà serena. Novità importanti sul piano sentimentale Avevi fatto affidamento su una storia di coppia che però non ha preso la piega che avresti voluto. Non disperare perché ci sono novità in arrivo anche sul fronte sentimentale. Potresti ricevere molto presto le prove che stavi aspettando. Tutto cambia all’improvviso. Devi, però, essere pronto ad accogliere i cambiamenti che si prospettano nella tua vita in questo dicembre, lascia da parte lo scetticismo e accogli con entusiasmo ...