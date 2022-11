Abdur - Rahkman lancia Pesaro. Successo vitale sulla Dinamo

Per la Vuelle arriva il secondo successo consecutivo contro una Dinamo Sassari mai doma. Pesaro è ottima a rimbalzo e lotta su ogni pallone. Gli ...TagsDinamo Non riesce l'impresa alla Dinamo, che esce battuta 81 - 75 da Pesaro, trascinata da uno strepitoso. Sassari ribalta colpo su colpo, ma paga la mancanza di lucidità nell'ultimo quarto e gli errori ai liberi che costano caro. Bendzius 18 punti con 4/5 da 3 punti, il Banco tira con il ...Carpegna Prosciutto Pesaro batte Banco di Sardegna Sassari per 81-75 nella sfida valida per la ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket.La Segafredo sale 8-0 dopo aver dominato Brindisi, l'Olimpia vince a Treviso mentre la Openjobmetis ga 5 vittorie consecutive ...