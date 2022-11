A Bergamo il primo Forum nazionale delle Polizie locali | tra fiera e formazione

(Di domenica 27 novembre 2022) Martedì 29 e mercoledì 30 novembre 2022 ladiospita il. La manifestazione è promossa da Promoberg in collaborazione con Foxpol (associazione di Promozione sociale operativa nellae Sicurezza stradale e nelle Politiche della legalità) e PSP Equipement (azienda di Carvico specializzata nelle forniture di accessori e abbigliamento per le Forze dell’Ordine) ed è rivolta ai Corpi e ai Servizi di Polizia Locale. L’ingresso è gratuito, previo accredito online sul sito dell’evento (link: www.polizialocale.it). La gratuità, oltre che per l’area espositiva (allestita nella Galleria centrale e nei due foyer laterali del polo fieristico di via Lunga), ...

Prima Bergamo

"Ho raccolto l'invito della CpO, che ci chiede e auspica - le parole delcittadino - un ... durante la manifestazione Lavandaso, da Cristina, sorella di una giovane vittima di, Paola ...Commenta perDel muro Handanovic - Skriniar - De Vrij - Bastoni che ha reso grande la difesa dell'Inter di ...giovani del vivaio passando per Gosens e proprio per Alessandro Bastoni che da... Il 29 e 30 novembre alla Fiera di Bergamo il primo Forum nazionale delle Polizie locali Il cielo l’aveva già toccato con un dito a White Hart Lane, tana dell’odiatissimo Tottenham. Un derby di Londra Nord vinto 2-1 con tanto di primo (e decisivo) goal in campionato con la maglia dell’Ars ...Il 25 novembre a Morengo, in provincia di Bergamo, una donna ha accoltellato il compagno. Non è ancora chiaro se abbia tentato di difendersi durante una lite con l’uomo. È stato il figlio 23enne della ...