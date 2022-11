14esima giornata Serie B 2022 2023 | il punto

LA NAZIONE

Le formazioni ufficiali di Palermo - Venezia , sfida valida per ladella Serie B 2022/2023 . Suggestivo confronto tra due squadre che a questo punto del campionato avrebbero voluto un altro tipo di classifica. Ma mentre i rosanero hanno recuperato ...Ma ladi Serie B non finisce qui. In contemporanea ci sono anche Perugia - Genoa, Brescia - Spal, Como - Bari, Sudtirol - Ascoli e Cittadella Cosenza. Alla 18, il turno si chiude con ... Ecco tutte le partite della 14esima giornata A pochi minuti dal fischio finale di Frosinone-Cagliari allo stadio Stirpe, il commento a caldo sul match della quattordicesima giornata Il Cagliari parte con buon piglio, pressando i padroni di casa ...Il Frosinone pareggia con il Cagliari nella quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023: bene il Perugia in casa.