Zielinski | «È il mio gol più importante con la Nazionale Ho lavorato tanto per essere qui»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Il primo gol di un giocatore del Napoli al Mondiale in Qatar è di Piotr. Il centrocampista del Napoli ha segnato nel match tra Polonia e Arabia Saudita. Il gol è arrivato al minuto 39 della prima frazione di gioco grazie all’assist di Robert Lewandowski che ha innescato il tiro di, nulla da fare per il portiere saudita che concede il gol del momentaneo 1-0 per la Polonia. La partita è finita per 2-0 per la Polonia. Il secondo gol lo ha firmato Lewandowski.è stato sostituito al 62esimo, quando si era ancora sul punteggio di 1-0. Al termine del match, il centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. “Felice del gol ma ancor di più di questa vittoria. Forse è il mio gol piùcon la. Segnare in una Coppa del Mondo è fantastico, ...