Zenga | «Maradona a Italia 90 aveva una caviglia che al confronto quella di Neymar è niente»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022)ricordato da. Ieri sera nella trasmissione di Sky dedicata ai Mondiali. L’ex portiere della Nazionale (oggi sul Corsport assolto da Caniggia per il gol di90 in-Argentina) racconta: «Ci sono tanti aneddoti su. Mi ha fatto tanti gol, gli ho anche parato tanti tiri. Ricordo il gol che mi fece a Milano, stoppò di petto e tirò al volo, quasi non me ne accorsi. Ma te ne voglio raccontare. Nel corso dei Mondiali del 90, non ricordo se prima di Argentina Brasile o di Argentina-Jugoslavia, venne a Marino nel ritiro della Nazionale perché da noi c’era Carmando. E lui voleva farsi visitare la. E ti assicuro cheun melone, aldiè ...