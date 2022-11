(Di sabato 26 novembre 2022) Unquanto inaspettatoè andato in scena in un modo del tutto casuale durante l'intervista che il nostro Direttore Ivanha fatto a Claudionella sede del ...

Corriere dello Sport

Mentre la chiacchierata tra i due era in corso e viaggiava tra i ricordi di Maradona e le sue previsioni sul Mondiale di Messi, ecco a sorpresa squillare il cellulare di Zazzaroni: è Walter. ...Al 19' gira Visigall i con un destro diretto all'incrocio cheAlio al miracolo con un gran ... 3 minuti dopo èche gira di testa e sfiora la traversa. Da lì doppio squillo della Calvairate:... Zenga chiama Zazzaroni, risponde Caniggia: è subito Italia '90. Il divertente siparietto in redazione Inattesa chiamata da Dubai durante l'intervista, è l’ex portiere azzurro: "Walter, ti difendo. Il pallone sarebbe entrato anche se tu non fossi uscito" ...