XMas? No | richiama il fascismo L' assurda protesta antifà sul Natale

La Repubblica

"Togliete la X dail fascismo". È questa la singolare richiesta che l'amministrazione di Pozzallo si è sentita rivolgere dopo aver iniziato ad allestire le luminarie in città. Una grande scritta...Christmas abbreviato inva bene in tutto il mondo ma in Italia rischia di assumere un significato inaccettabile. Se ne ...che quella scritta installata in città per le feste di dicembrela ... XMas vuol dire Natale ma richiama la Decima Mas: il sindaco di Pozzallo fa togliere la X Dal 30 novembre a Sant'Antonio Abate prende il via la kermesse "Xmas 80057 - La Città del Natale", una grande festa che durante le festività animerà gli spazi di Piazza della Libertà, Largo Sandro Per ...