Wigan | ad un passo la firma del nuovo allenatore

(Di sabato 26 novembre 2022) Kolo Touré sarà il prossimodel. Secondo Football Insider, il 41enne ex Arsenal e Manchester City, tra le altre,...

Bottadiculo

Scontro diretto unpiù giù invece tra FeralpiSalò e Lecco. Si gioca anche il Campionato ...00 Norwich - Middlesbrough 16:00 Preston - Millwall 16:00 West Brom - Stoke 16:00- Blackpool 16:...Uno partito dal basso e arrivato a fare a spallate coi migliori, unalla volta. La classifica ... La trafila dice Barnsley, Shrewsbury Town, Scunthorpe United,e Peterborough, club con cui ... Pronostico Coventry-Wigan 8 Novembre: recupero 4ª Giornata di Championship Con gli Azzurri tristemente a casa, l'unica soddisfazione per molti italiani sarà la gufata competitiva. Per nostra fortuna sono diverse le Nazionali che in Qatar rischiano grosso, incluse superpotenz ...