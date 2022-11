Volley | Supercoppa Italiana 2022 Daniele Santarelli | “Arriviamo con grande carica | con Novara è una classica”

(Di sabato 26 novembre 2022) Si gioca oggi alle 20,30, nelle splendida cornice di Palazzo Wanny a Firenze, ladifemminile. A giocarsi il primo trofeo della stagione saranno Prosecco Doc Imoco Conegliano ed Igor Gorgonzola, in quella che è senza dubbio diventata unadella nostra pallavolo. Nonostante cessioni importanti che hanno portato ad un rimodellamento del roster, Conegliano ha dato vita ad un inizio di stagione perfetto, lanciando già la prima fuga in campionato. Di questo e della partita di stasera ha parlato il coach: “Abbiamo cambiato tanto in questa stagione e per ora il processo di creazione del nuovo gruppo sta procedendo bene. Non potendo fare molti allenamenti visto il calendario fittissimo finora abbiamo ruotato tanto le ...

Dall'altro c'è Novara che finora ha alternato momenti di grande efficacia (la vittoria casalinga con Scandicci il picco più alto) a qualche black out, comprensibile visto che tutte le titolari sono ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano - Novara, match valido per l'assegnazione dellaItaliana difemminile 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30! ...Terzo turno in 7 giorni per la Desi Shipping Akademia Messina domani domenica 27 novembre torna a giocare di fronte ai propri tifosi. A Messina arriva la capolista incontrastata del Girone B, il Roma ...La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara, finale della Supercoppa femminile 2022 di volley. Nuovo capitolo della lunga rivalità tra Pantere e Zanzare, che si ...