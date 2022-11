Violenza su donne | Rauti | ' preoccupa aumento clima odio contro Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Quanto accaduto oggi nel corso del corteo romano di 'Non una di meno' ènte perché alimentadie si aggiunge ad una lista di intimidazioni, minacce e volgaritàil presidente del Consiglio. Quello di oggi è però più grave in quanto giunge proprio dalleche, invece, dovrebbero essere le prime a vedere in Giorgiaun esempio, un modello e non certo una minaccia o qualcosa da abbattere. E rattrista che questi cori e minacce giungano a due giorni dalla costituzione in Senato della commissione d'inchiesta sul Femminicidio con un voto unanime". Lo afferma la senatrice Isabella, responsabile del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia. "Inoltre -aggiunge- ...