VIDEO Sci alpino | uno sci si stacca e Dominik Paris cade a Lake Louise

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Si chiude nel peggiore dei modi perla discesa di(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Sulla pista dello Stato dell’Alberta, la prima prova veloce della stagione vede il nostro alfiere lottare spalla a spalla contro Aleksander Aamodt Kilde (vincitore al traguardo) ma proprio sul più bello uno sci sie l’altoatesino finisce nella neve canadese. Una vera e propria beffa per “Domme” che, come detto, stava procedendo davvero sul filo dei millesimi con il suo grande rivale. Andiamo, quindi, a rivedere la discesa disulla Men’s Olympic Downhill, con un possibile podio sfumato davvero per un notevole colpo di sfortuna. LA CADUTA DI...