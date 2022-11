VIDEO- Omaggio da brividi per Maradona allo stadio | emozione unica

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 novembre 2022) Oggi è un giorno triste mastesso tempo speciale per Napoli e tutti i napoletani: due anni fa Diego Armando, nella sua residenza in Argentina, lasciava questo mondo. Napoli omaggia: diverse manifestazioni in città Oggi tutta la città ha omaggiato il più grande giocatore di tutti i tempi attraverso diverse manifestazioni di commemorazione, dislocate per tutto il territorio. Ad aprire le danze è stato il murales dedicato al Pibe De Oro situato ai quartieri spagnoli: era presente il figlioJr., autore di alcune dichiarazioni davvero toccanti, e numerosi tifosi argentini che hanno intonato molti cori in ricordo di Diego.Jr, quartieri spagnoli, intervista Successivamente, Edo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha riposto un mazzo di fiori ...