VIDEO Musetti-Auger Aliassime 0-2 | highlights e sintesi Coppa Davis | Italia-Canada 1-1 | decide il doppio

(Di sabato 26 novembre 2022) Lorenzonon è riuscito nell’impresa di sconfiggere Felixnella semifinale della. Il tennistano, sceso in campo a Malaga dopo il successo di Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov, aveva la possibilità per chiudere i conti e spedire la nostra Nazionale all’atto conclusivo della prestigiosa competizione. Purtroppo il numero 6 al mondo si è rivelato superiore, si è imposto agevolmente in due set e così ilha pareggiato sull’1-1. Are la seconda finalista sarà il, spetterà a Fabio Fognini e Simone Bolelli cercare una nuova magia sul cemento indoor della località spagnola. Di seguito ilcon glie la...

Gli highlightsdel match tra Lorenzo Sonego e Denis Shapovalov , che ha aperto la semifinale tra Italia e ... Toccherà a Lorenzoscendere in campo nella seconda sfida contro Felix Auger - ...Paolo Bertolucci e le chance dell'Italia con il CanadaMusetti-Auger-Aliassime è un match valido per le semifinali della Coppa Davis 2022: notizie, pronostici, diretta tv in chiaro e .... Niente da fare per Matteo Berrettini, che nella giornata di ieri av ...L'Italia di Davis vista da vicino. Anzi, da dentro. Da chi, in questi anni, ha contribuito a costruire quel Sistema Italia di cui è ...