Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2022 ore 18 | 30

(Di sabato 26 novembre 2022)DEL 25 NOVEMBREORE 11:20 MARCO CILUFFO BENTROVATI E BUON SABATO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERMANGONO DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN SINISTRO OCCORSO ALTEZZA CIMITERO FLAMINIO AL MOMENTO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO PROSEGUENDO VERSO RIGNANO FLAMINIO UN ALTRO INCIDENTE GENERA CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA INCROCIO SAN MICHELE VERSO IL CENTRO ABITATO DI MORLUPO PERMANGONO CODE SULLA TANGENZIALE DIALTEZZA SVINCOLO CON L INNESTO CON IL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN DIREZIONE DELLO STADI OLIMPICO TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA SULLE STRADE EXTRAURBANE DELLA CAPITALE SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA FINO ALLA LOCALITA OLGIATA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA ...