Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022)DEL 25 NOVEMBREORE 10:20 MARCO CILUFFO BENTROVATI E BUON SABATO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. UN AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTARDA A12CIVITAVECCHIA CIRCONE RIPRISTINATA RIMOSSI I VEICOLI IN CARREGGIATA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI DI FREGENE E IL BIVIO CON LAFIUMICINOI PER CHI SI STA DIRIGENDO VERSO LA CAPITALE RIPRISTINATA LA CIRCONE ANCHE SULLA TANGENZIALE DIAL MOMENTO VIABILITA REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE ALTEZZA LA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALTEZZA LOCALITA FINOCCHIO SCENDIAMO A TERRACINA PER SEGNALARE UN INCIDENTE CHE PROVOCA INCOLONNAMENTI ...