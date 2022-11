Vi spiego perché quello di Giorgia Meloni è un governo tecnico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) di Savino Balzano*dinon è unpolitico, se non in minima parte: mi ero preso del tempo per ragionarci, per stare a guardare i provvedimenti, ma questa manovra pare davvero squarciare il velo e dimostrare come le aspettative che alcuni avevano pensato di poter nutrire in realtà erano mere illusioni. Per essere politico undeve esprimere la sua vocazione popolare, rispondere alle esigenze principali nutrite dalla maggioranza del paese, compiere scelte e imboccare percorsi nel rispetto della sovranità popolare, della sovranità costituzionale. Per comprendere se unè politico o meno bisogna osservare le priorità nell’agenda: lotta alla povertà e al precariato, ad esempio? Investimenti pubblici e grandi opere? Oppure, all’opposto, conti in ...