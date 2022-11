Verso Tuscania-Palmi | Radici | “partita da bollino rosso”

Leggi su seriea24

(Di sabato 26 novembre 2022) Unada “bollino rosso”: l’ha definita così mister Andreala trasferta di Viterbo valida per la 9^ giornata di andata della regular season di Lega volley Serie A3 Girone Blu che vedrà l’Omiferdi scena al Palasport di Montefiascone contro la corazzata Maury’s Com Cavi. Sette i punti che separano in classifica le due squadre, conseconda che di punti ne ha 17, mentre per i palmesi decimo posto e altrettanti punti in cassaforte ma con una gara ancora da recuperare con il Marcianise. Le casacche blu sono reduci dall’interminabile ed entusiasmante prestazione di Ortona, che le ha viste protagoniste di una strepitosa rimonta smorzata soltanto al tie-break e valsa comunque un punto prezioso; laziali, invece, che domenica scorsa hanno piazzato un facile 0-3 in casa ...