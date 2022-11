Ventura | «Il Toro ha qualità»

(Di sabato 26 novembre 2022) Il Torino lo ha allenato a lungo. E lo conosce perfettamente. Giampierosi espresso così sui granata con il Corriere della Sera. PANCHINA – «Un po’ mi manca, ma non sono dispiaciuto. Mi ritengo una persona fortunata, perché ho sempre fatto quel che mi piaceva fare». OBIETTIVO– «La squadra hae la sosta per il Mondiale può rimescolare le carte in tavola. Ma guardando le prime 15 giornate, ci sono stati alti e bassi: le vittorie contro Udinese e Milan, ma anche punti persi con Empoli e Sassuolo. Più che sui risultati di questa stagione, ragionerei su quelli dell’anno prossimo. C’è stata infusione di gioventù e, è giusto pensare soprattutto a gettare le basi per essere competitivi appieno nel 2024». L'articolo proviene da Calcio News 24.

