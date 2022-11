Vanity Fair Stories 2022 | Paola Turani con Giorgia Surina e Angela Rafanelli | «I figli senza »

Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni, torna ilStories , il più grande evento completamente dal vivo diche per la prima volta va in scena al Teatro Lirico ...Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni, torna ilStories , il più grande evento completamente dal vivo diche per la prima volta va in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14). Tema di quest anno The ...Gli ostacoli della maternità: da quella desiderata a quella mostrata sui social, a quella da sola, senza un compagno. Dialogo tra un'influencer, un'attrice e una giornalista Rai ...«Ci siamo conosciuti il primo maggio di quest’anno, me lo ricordo perché c’era il concerto del Primo Maggio che mi aiuta a ricordare la data». Risate al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano: sul palc ...