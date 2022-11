Valeria Bruni Tedeschi difende il fidanzato accusato di due stupri | “Media forcaioli” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 26 novembre 2022) L’attore Sofiane Bennacer ha diversi procedimenti in corso per stupro: l’attore francese è protagonista di ‘Les Amandiers’ di, che è anche la sua fidanzata. Almeno due le ex che lo accusano di stupro, riporta Liberation, ma ci sarebbe anche un altro caso. Le Parisien riporta che “Patrick Sobelman, uno dei due produttori del film ‘Les Amandiers’, ha assicurato venerdì che la produzione non sapeva nulla delle presunte azioni di Sofiane Bennacer prima di reclutarlo”.: E la presunzione d’innocenza? Con lei anche la sorella CarlaBennacer, 25 anni, è ildi, 58, che ieri a Roma, durante la presentazione del suo film ha ...