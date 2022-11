Usa | Trump incontra suprematista bianco Nick Fuentes

Poi sono partiti in direzione dell'aeroporto", ha scritto il tycoon smentendo il racconto del designer che invece aveva riferito di una serata accesa con tanto di urla dial suo indirizzo. ...Musk ha poi spiegato di essere stato deluso dall'operato di Biden e si è mostrato tiepido verso Donald, entusiata invece per De SantisElon Musk finanzierà la campagna elettorale Usa, ecco chi sosterrà alle prossime presidenziali e non si tratta di Trump ...Oltre a Kanye West, ospite della residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago qualche giorno fa, c'era anche il suprematista bianco Nick Fuentes. Lo rivelano fonti informate a Politico. (ANSA) ...