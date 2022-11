USA | McKennie | «Abbiamo avuto la maggior parte delle occasioni»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 novembre 2022) Weston, centrocampista della Juventus e degli USA, ha parlato in conferenza dopo il pareggio ai Mondiali contro l’Inghilterra Weston, centrocampista della Juventus e degli USA, ha parlato in conferenza dopo il pareggio ai Mondiali contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni: LE DICHIARAZIONI – «Non penso di essere realmente deluso. Siamo scesi in campo elottato.condotto il pallone molto bene, penso chela, siamo stati molto pericolosi. Non siamo riusciti segnare. Ovviamente il nostro obiettivo è provare a giocare al meglio e penso che sia quello chefatto». L'articolo proviene da Calcio News 24.