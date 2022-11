Uno youtuber è stato denunciato per aver istigato al suicidio una 14enne 

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - La polizia dihauno, oscurandone il canale, per istigazione aldi una ragazza quattordicenne. In particolare, gli uomini della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Ravenna e Bologna, coordinati dalla procura della Repubblica di Ravenna e dal servizio polizia postale e delle comunicazioni, hanno identificato eun giovanevicentino ritenuto responsabile dicaricato su una nota piattaforma social alcuni video incitanti a pratiche suicidarie. La vicenda ha avuto inizio quando i genitori di una minorenne si sono rivolti alle forze di polizia raccontando che la ragazza, dopovisionato un video su Youtube, aveva tentato il. Le ...

