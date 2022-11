United Rugby Championship | Treviso batte Edimburgo nonostante il rosso a Minozzi al 10’

Continua l'indisciplina dei padroni di casa e al 43' placcaggio pericoloso di Nothan Doak su Gesi e secondo cartellino giallo per l'Ulster. Ancora una volta, però, le Zebre Parma non approfittano ...Nel Round 8 diChampionship dell'annata 2022/2023 i biancoverdi attendono Edimburgo . I Leoni, trascorsi sette turni, hanno 14 punti e occupano l'undicesimo posto in graduatoria, frutto ...Hartlepool has paid a fitting tribute to a much-loved businessman who did so much for the people of the town. Alby Pattison, who died suddenly last month, was an "outstanding ambassador" for ...Table-toppers Leinster welcome Glasgow Warriors to the RDS this afternoon for a United Rugby Championship clash. Leo Cullen's side have won their opening seven matches in the URC and hold a ...