Una Turchia che porge rami d' ulivo

(Di sabato 26 novembre 2022) Stemperare le tensioni con emiratini, sauditi e israeliani. E collaborare nel Mediterraneo «allargato». Perché ora Ankara punta più a Est. Per la comunità degli analisti geopolitici, è ancora una volta lal’oggetto misterioso da scrutare per capire che cosa accadrà nei prossimi mesi. Ecco perché. Primo. La diplomazia turca degli ultimi mesi si è contraddistinta per gesti distensivi e aperture rispetto a Paesi con i quali per molti anni c’è stato il gelo. Erdogan ha «riaperto i boccaporti» con emiratini, egiziani, sauditi e israeliani. In Europa, questo elenco di riappacificamenti non comprende invece Grecia e Francia, con cui i rapporti sono pessimi, mentre nel Caucaso rimane molto problematico il rapporto con l’Armenia. Secondo. La strategia di distensione nel Golfo potrebbe tradursi in una maggiore stabilità nel Maghreb, teatro di frequenti conflitti per ...