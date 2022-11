Una sera al velodromo per Uci Track Champions League

(Di sabato 26 novembre 2022) Dalla balaustra sopra i curvoni parabolici di unviene voglia di buttarsi giù di sotto. Mica di faccia, si rischia, ripidi come sono, di lasciarci il naso o gli incisivi. Ma di culo sì. Buttarsi di sotto di culo, scivolare verso il limite interno della pista, fermarsi sulla fascia di riposo, quella fascia che di solito è azzurra e non si può usare quasi mai (nella velocità sì) nelle gare di ciclismo su pista. La prima cosa che ho desiderato la prima volta che sono stato in unera quella di buttarmi giù di culo dalla balaustra sopra una delle curve paraboliche. Da allora sono passati circa trent’anni, anno più anno meno. Non ricordo chi mi ci portò, ricordo però le curve e le balaustre sopra le curve e l’irrefrenabile desiderio di scendere giù di culo dall’alto. Un tizio, uno che aveva più anni che buon senso, e per fortuna, mi ...

Il Foglio

