Una nuova crisi finanziaria? È possibile evitarla

(Di sabato 26 novembre 2022) In questi ultimi giorni, la borsa americana e quelle europee hanno dato segni di bel tempo. La causa efficiente è stata la pubblicazione del verbale dell’ultima seduta del Federal Open Market Committee da cui si deduce che all’interno dell’autorità americana sta evolvendo una posizione secondo cui è venuto il momento, negli Usa, di allentare la stretta monetaria. Questa posizione – occorre sottolineare – non è ancora maggioritaria. Ci sono, al tempo stesso , segnali, non solo dagli Usa, dei rischi di unache potrebbe essere, se non delle proporzioni di quella del 2008-2009, tale da mettere a repentaglio i programmi di ripresa di diversi Paesi. I rischi meno osservati in Europa, e, quindi, in Italia, vengono dall’Asia. Riguardano il debito ma non necessariamente quello delle Pubbliche amministrazioni come nel ...