Un uomo arrestato per aver perseguitato un parroco di Latina

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Era arrivato a impedire addirittura la celebrazione delle messe e di altre attività parrocchiali. Un incubo per un sacerdote di Formia che ha visto arrestare il suo persecutore, un 36enne del posto. L'è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cassino. E la polizia di Formia ha eseguito il provvedimento nei confronti del 36enne che vive in uno stato di disagio. Le sue incursioni in parrocchia e nei luoghi frequentati dalerano diventate sempre più frequenti, al punto da destare grave preoccupazione nella comunità cristiana di Formia. E il religioso non era l'unico obiettivo del 36enne. L'si è scagliato anche contro gli operatori dei servizi sociali del comune che si occupavano di lui. Aggressioni, minacce e insulti erano all'ordine del giorno. Ora il ...

