Un Posto al Sole Anticipazioni | L' incubo non è finito Palazzo Palladini trema ancora!

Leggi su comingsoon

(Di sabato 26 novembre 2022) Le tragedie sembrano non voler abbandonare le Trame di Unal. Nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai3, vedremo Marina, Roberto e la loro famiglia affrontare un nuovo. Ma anche per Alberto e Clara non saranno giorni felici. I due saranno terrorizzati.