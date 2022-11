Un Altro Domani anticipazioni 5-9 Dicembre 2022

... puntando su una escalation del conflitto che non faràche aumentare la sofferenza del popolo ... Fulvio Beltrami 'in plenaria voteremo su una proposta di risoluzione un base alla quale il ...... a sinistra, concentrando i loro voti sui partiti che desiderano collaborare per vincere le elezioni e non solo per assicurare qualche posto in parlamento a chi non hada fare nella vita. Ma ...SCORPIONE La necessità di essere “valorizzati” cresce ancor di più in una settimana che vede la Luna Nuova parlare proprio di soldi. In certe trattative, che condurranno a siglare nuovi accordi… Leggi ...Domani alle 20.30, in un Palazzo Wanny tutto esaurito, le due storiche rivali del volley italiano si sfideranno per la conquista del primo trofeo della stagione. Oggi la presentazione nella prestigios ...