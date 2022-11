Ultime Notizie – Ucraina | Russia prevede 100mila soldati uccisi entro primavera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 novembre 2022) Il Cremlinodi stabilizzare il fronte indurante l’inverno e poi di ripartire con l’offensiva in, pur sapendo che ciò comporterà grandi perdite fra irussi, che potrebbero arrivare amorti. E’ quanto scrive il sito indipendente iStories, citando una fonte dei servizi russi dell’Fsb e un’altra dello stato maggiore di Mosca, in una notizia rilanciata da Meduza. “ladell’anno prossimo, il numero dimorti e feriti potrebbe essere attorno ai. Ma questo non spaventa nessuno: possono essere sostituiti da coscritti del servizio militare obbligatorio”, riferisce la fonte dell’Fsb. La stessa stima dimorti e feriti russi viene citata dalla fonte ...