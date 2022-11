Ultime Notizie – Russia | Lavrov | “Ucraina verrà liberata da governanti neonazisti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 novembre 2022) “Il popolo ucrainoliberato dei suoi. Merita di vivere in relazioni di buon vicinato, amicizia, prosperità a fianco dei suoi fratelli slavi”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergei, in un documentario trasmesso da Rossiya-24. Nel documentario – intitolato ‘Nazismo sotto inchiesta’ –si dice convinto che i piani di Kiev per riprendere il controllo della Crimea e del Donbass non daranno i loro frutti. Il capo della diplomazia moscovita ha quindi attaccato Zelensky, che, a suo dire, disconosce la storia di quei territori, in particolare della Crimea.ha poi ironizzato sul presidente ucraino che – ha detto – quando si verificavano gli eventi nella penisola della Crimea, partecipava ad un programma umoristico. ...