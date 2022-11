Ultime Notizie Roma del 26-11-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini parla della Frana di Ischia dice sono 8 i morti accertati ci sono i soccorritori che lavorano in condizioni difficili che è curato E protetto ha concluso Salvini quel paese più bello del mondo per il prefetto di Napoli Claudio Palomba al momento non ci sono morti accertati il nucleo familiari con il neonato è stato ritrovato in procinto di andare in ospedale le strutture sanitarie sono state attivate da subito momento aggiunto il prefetto i dispersi sono 12 Casamicciola si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case e che sono senza acqua e senza luce si tratta in totale di circa 100 persone che non essere ancora raggiunte la strada che porta le loro abitazioni via Santa ...