Ultime Notizie – Qatar 2022 | Argentina dentro o fuori | tutti i temi di oggi

(Di sabato 26 novembre 2022) Seconda giornata della fase a gironi, anche per i gruppi C e D, ai Mondiali in. Giocano la Francia, che può qualificarsi già, e l’, che può risollevarsi dopo lo shock dell’esordio con l’Arabia Saudita o, in caso di sconfitta con il Messico, dire addio al Mondiale. Le partite: Si parte alle 11 con Tunisia-Australia, poi Polonia-Arabia Saudita alle 14, Francia-Danimarca alle 17,-Messico alle 20. I protagonisti: l’Arabia Saudita potrebbe avvicinarsi a una incredibile qualificazione in caso di vittoria o di pareggio con la Polonia. Robert Lewandowski cerca riscatto dopo il rigore sbagliato all’esordio. Olivier Giroud può superare Terry Henry come numero di gol con la Francia. L’rischia di uscire dal Mondiale. Stasera deve vincere per forza e Lionel ...