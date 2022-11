Ultime Notizie – Polonia-Arabia | la super parata di Szczesny – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 novembre 2022) Wojciech compie la parata dei Mondiali di Qatar 2022. Il portiere della Juventus si esibisce in un doppio strepitoso intervento contro l'Arabia Saudita. Al 45? l'estremo difensore della Juventus para il rigore calciato da Al Dawsari tuffandosi alla propria destra ed immediatamente devia in modo provvidenziale il tap-in di Al Burayk: un capolavoro che gela il telecronista della tv saudita. ! pic.twitter.com/XhMXjIgUO1 — EuroFoot (@eurofootcom) November 26, 2022